В Петербурге автомобиль въехал в группу людей

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в группу людей. Об этом сообщает сайт «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером на Промышленной улице в Кировском районе города.

Издание выяснило, что за рулем автомобиля находился сотрудник одного из автосервисов, который с приятелем угнали машину покататься. Предположительно, водитель заметил сотрудников полиции, и решил скрыться. Он увеличил скорость, но не справился с управлением.

В результате автомобиль врезался в стену дома, после чего его отбросило на группу пешеходов. В ДТП погибла женщина, еще трое человек попали в больницу. Водитель и его пассажир в момент аварии были трезвы.

17 августа микроавтобус наехал на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. Погибли 15 человек, пострадали более 100. Полиция назвала инцидент терактом.

17 июля полиция Германии задержала россиянина Александра Ломова, разыскиваемого по делу о смертельном ДТП в Москве. 13 декабря 2016 года тот, предположительно, находился за рулем автомобиля Mercedes, который насмерть сбил 27-летнего пешехода.