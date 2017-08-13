На северо-западе Москвы столкнулись восемь автомобилей

На северо-западе Москвы в ночь на 13 августа столкнулись восемь легковых автомобилей. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе дома 41 по Пятницкому шоссе в Митино. Пострадали шесть человек, тяжело травмированных нет.

«Движение в сторону области оказалось полностью перекрыто. Из-за позднего времени ДТП не повлияло на дорожно-транспортную ситуацию на северо-западе столицы», — сказал собеседник, добавив, что сотрудники ГИБДД организовали объезд по встречной полосе шоссе.

По предварительным данным, причиной ДТП стало превышение скорости водителем легкового автомобиля Mercedes, который врезался в остановившиеся на светофоре автомобили.