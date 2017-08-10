Власти Подмосковья нашли способ сократить срок ликвидации последствий ДТП

В Московской области удалось сократить срок ликвидации последствий ДТП на дорогах в 15 раз благодаря созданию мобильных бригад, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков в четверг, 10 августа. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Обустройство одного аварийно-опасного участка необходимой инфраструктурой в среднем занимает две недели, в то время как ранее эта работа занимала от одного месяца до 1,5 лет», — сказал чиновник.

По его словам, специалисты каждый день находят такие участки и в случае необходимости усиливают меры безопасности на этих территориях. «Такая комплексная работа уже позволила снизить количество ДТП и степень их тяжести», — отметил Тресков.

Министр подчеркнул, что опыт по созданию мобильных бригад по предотвращению ДТП уникален не только для Подмосковья, но и России в целом.

Бригады начали работать в апреле этого года. Они ответственны за оперативное восстановление дорожной инфраструктуры после аварий. В частности, специалисты отвечают на установку ограждений, светофоров и освещения.