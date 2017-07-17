Власти Подмосковья рассказали об отремонтированных по пожеланиям жителей дорогах

Дорожные службы завершили ремонт на 13 участках региональных трасс в Московской области. Об этом сообщает в понедельник, 17 июля, телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Мосавтодор продолжает ремонт региональных дорог, которые вошли в дополнительную программу по итогам голосования на [правительственном] портале "Добродел". На сегодняшний день работы по укладке асфальтобетонного покрытия выполнены в девяти муниципальных образованиях на 13 участках дорог, победивших в голосовании», — рассказал глава ведомства Игорь Тресков.

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Министр также отметил, что к настоящему моменту полностью завершен ремонт автодорог в Ногинском, Раменском и Щелковском районах.

Жители Подмосковья могут в течение двух недель после проведенных работ прислать предложения по качеству ремонта и благоустройству в раздел «дороги» на портале «Добродел», отмечает телеканал.

23 мая подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил, что муниципальные власти имеют в своем распоряжении все необходимые ресурсы для ремонта дорог.

В апреле сообщалось, что в 2017 году в Мособласти будет отремонтировано более 3100 километров региональных и муниципальных дорог. На эти цели направят 18,6 миллиарда рублей.