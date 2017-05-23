Губернатор Подмосковья напомнил подчиненным о наличии ресурсов для ремонта дорог

Муниципальные власти Московской области имеют в своем распоряжении все необходимые ресурсы для ремонта дорог. Об этом на заседании правительства региона заявил губернатор Андрей Воробьев, сообщает RNS во вторник, 23 мая.

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«Еще раз хочу обратить ваше внимание на важность активной, качественней и добросовестной работы по ремонту дорог, на которую у нас есть все — и деньги, и техника, — нужно правильно организовать и контролировать процесс», — сказал Воробьев, обращаясь к главам муниципалитетов.

В ходе заседания министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков уточнил, что текущем году в Подмосковье запланиров«»ан ремонт 3,1 тысячи километров дорожного покрытия, что на треть больше, чем в 2016 году.

Также Тресков отчитался о промежуточных итогах ямочного ремонта. По его словам, из имеющихся в регионе более 366 тысяч ям за апрель-май было ликвидировано свыше 139 тысячи, передает телеканал «360».