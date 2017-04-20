Ремонт подмосковных дорог обойдется в 19 миллиардов рублей

В Московской области в 2017 году будет отремонтировано более 3100 километров региональных и муниципальных дорог. На эти цели направят 18,6 миллиарда рублей, рассказал «Ленте.ру» министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.

По его словам, должно быть восстановлено более 2000 километров региональных и 1075 муниципальных дорог. Тресков подчеркнул, что в этом году будет проведен рекордный объем дорожных работ, превышающий прошлогодние показатели более чем на треть.

В 2016 году на ремонт региональных и муниципальных дорог было выделено 11 миллиардов рублей. Всего было отремонтировано около 2190 километров автодорог и дворовых территорий: 4,1 миллиона квадратных метров на муниципальной дорожной сети и 12 миллионов — на региональной.

Для выявления самых разбитых региональных дорог подмосковные власти запустили интернет-голосование на портале «Добродел». По его итогам выберут 400 километров трасс, которые должны восстановить до конца 2017 года.

Кроме того, жители Московской области могут пожаловаться на разбитые дороги онлайн — сфотографировав яму и отправив претензию через специальное мобильное приложение «Добродел». Вся информация обрабатывается региональным Дорожно-транспортным дорожным центром, который дает указания подрядчикам и следит за ходом работ.

