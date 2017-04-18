Китайская компания откроет производство чая в Подмосковье

Один из крупнейших китайских сельхозпроизводителей «Хунань Цзиньчжоу Чай» планирует открыть производство чая и консервированных фруктов и соков в Московской области. Об этом телеканалу «360» сообщили в пресс-службе генерального директора Корпорации развития Подмосковья Тимура Андреева.

По словам Тимура Андреева, провинция Хунань ведет с руководством Татарстана совместный проект по созданию сельскохозяйственного парка в республике. «Подобный совместный проект также появится и в Подмосковье. В регионе китайские инвесторы рассчитывают открыть индустриальный парк пищевой направленности, в котором будут фасовать чайную продукцию, консервировать овощи и изготавливать соки», — отметил он.

Корпорация будет участвовать в подборе участка для размещения парка, рассказал Тимур Андреев. Также она, по его словам, окажет содействие в подключении необходимой инфраструктуры и в присвоении участку статуса «индустриального парка».

Планируется, что на территории индустриального парка будет размещено две тысячи квадратных метров офисных площадей. Кроме того, 30 гектаров планируется выделить под производственные объекты. Открытие индустриального парка позволит создать 1,2 тысячи новых рабочих мест.

Объем инвестиций в проект составит 150 миллионов долларов. Как сообщает «Коммерсантъ», в финансировании будет участвовать Industrial and Commercial Bank of China. Реализация проекта займет пять лет.

Китайская компания «Хунань Цзиньчжоу Чай» владеет 12 чайными плантациями и собственной фабрикой по переработке сырья и является одним из мировых экспортеров чая. В 2012 году компания зарегистрировала представительство в России — ООО «Экоти».

