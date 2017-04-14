Китайцы построят автозавод под Минском за 45 миллионов долларов

Компания Zoomlion построит завод для выпуска комплектующих для китайско-белорусской спецтехники. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Планируется, что строительство завода на территории индустриального парка под Минском обойдется в 45 миллионов долларов. Первая продукция должна сойти с конвейера в 2019 году. Машины будут производиться методом крупноузловой сборки: китайское навесное оборудование будет монтироваться на белорусское шасси. Впоследствии глубина локализации должна вырасти.

Белорусско-китайский тандем планирует, прежде всего, развивать линейки автокранов, коммунальной и дорожно-строительной техники. Спецмашины планируется поставлять в Россию, на Украину, а также в Европу.

12 апреля стало известно о том, что весной 2018 года в Приморском крае начнется строительство российско-японского завода электромобилей. Электромобили будут выпускаться на базе японских малолитражек. Кроме того, на производственной площадке также будут утилизировать старые легковые и грузовые машины.

