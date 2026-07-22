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16:02, 22 июля 2026 (обновлено: 16:12, 22 июля 2026)Интернет и СМИ

Ида Галич рассказала о зависти к Собчак

Ида Галич заявила, что могла бы позавидовать уму и речи Ксении Собчак
Маргарита Щигарева
Ксения Собчак и Ида Галич

Ксения Собчак и Ида Галич. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич призналась в зависти к журналистке Ксении Собчак. Подробностями она поделилась в шоу «Что о тебе думают?», выпуск опубликован в «VK Видео».

«Так получилось, что я родилась с некими дефектами, специфической речью. И мне мой кусок хорошего разговора нужно прямо из себя доставать и выгрызать. Я могу позавидовать тебе, потому что ты очень круто говоришь», — сказала Галич, обращаясь к Собчак.

Журналистка же в ответ заявила, что у нее вызывает зависть умение Галич создавать смешные ролики.

Ранее в июле стало известно, что Галич вышла замуж за своего бойфренда, предпринимателя Олега Ледвича. Свадьба состоялась в Северной Осетии.

Перед этим Галич заявила, что многие люди обижены на КВН. По ее словам, такие юмористы считают, что в телеигре к ним отнеслись несправедливо.

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