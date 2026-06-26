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15:19, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Ида Галич высказалась об обиженных на КВН людях

Блогерша Ида Галич заявила, что многие люди обижены на КВН из-за несправедливого отношения
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Блогерша Ида Галич заявила, что многие люди обижены на телеигру КВН. Таким мнением она поделилась в выпуске ее шоу «Есть вопросики», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Часто игра КВН проходит рядышком с несправедливостью для многих людей, которые играют долго и мечтают о какой-то славе. (...) Очень много людей, обиженных на КВН», — сказала Галич.

При этом она добавила, что не верит в идею недооцененных талантов. По мнению блогерши, если человек хочет добиться профессионального успеха и стать популярным, то рано или поздно у него получится это сделать.

Ранее Галич заявила, что в КВН не произошли изменения, когда это было необходимо. Блогерша добавила, что из-за этого россияне чуть не потеряли свой культурный код. Она также назвала телеигру школой жизни, благодаря которой она научилась быстро ориентироваться в стрессовых ситуациях.

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