Ида Галич высказалась об обиженных на КВН людях

Блогерша Ида Галич заявила, что многие люди обижены на КВН из-за несправедливого отношения

Блогерша Ида Галич заявила, что многие люди обижены на телеигру КВН. Таким мнением она поделилась в выпуске ее шоу «Есть вопросики», доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Часто игра КВН проходит рядышком с несправедливостью для многих людей, которые играют долго и мечтают о какой-то славе. (...) Очень много людей, обиженных на КВН», — сказала Галич.

При этом она добавила, что не верит в идею недооцененных талантов. По мнению блогерши, если человек хочет добиться профессионального успеха и стать популярным, то рано или поздно у него получится это сделать.

Ранее Галич заявила, что в КВН не произошли изменения, когда это было необходимо. Блогерша добавила, что из-за этого россияне чуть не потеряли свой культурный код. Она также назвала телеигру школой жизни, благодаря которой она научилась быстро ориентироваться в стрессовых ситуациях.