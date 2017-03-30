Volvo задумалась об открытии завода в России

Компания Volvo задумалась о том, чтобы локализовать сборку машин и наладить производство автокомпонентов на территории России. Об этом заявил президент и генеральный директор автоконцерна Car Russia Майкл Мальмстен в интервью «Ленте.ру».

«Россия — это рынок, который в будущем вырастет, как мы считаем. А логика автобизнеса заключается в том, чтобы размещать производство на растущих рынках. Поэтому Volvo исследует возможность наладить здесь производство автомобилей», — заявил Мальмстен.

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При этом он отметил, что конкретных решений еще не принято. «Но мы очень серьезно рассматриваем такую возможность», — заключил гендиректор Volvo Car Russia. По его словам, речь может идти как о сборке автомобилей из готовых комплектов, так и локализации производства отдельных компонентов.

21 февраля стало известно, что Министерство промышленности и торговли подписало инвестконтракт с Mercedes по строительству завода в Подмосковье. Договор заключен между Российской Федерацией, «Мерседес-Бенц РУС», правительством Московской области и муниципальным образованием сельское поселение Пешковское Солнечногорского района. Завод будет построен на территории индустриального парка Есипово.

При этом министр промышленности и торговли Денис Мантуров высказался против строительства новых автозаводов, работающих в режиме промышленной сборки. По его словам, сейчас приоритетом является привлечение в Россию ведущих производителей автокомпонентов.