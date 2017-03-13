Nissan Sentra сняли с производства в России

В январе 2017 года автозавод «Lada Ижевск» (входит в группу «АвтоВАЗ») не выпустил ни одного седана гольф-класса Nissan Sentra. Возобновление производства зависит от ситуации на российском рынке, сообщают «Ведомости».

Nissan приостановил выпуск седана Sentra, пояснил изданию топ-менеджер одной из дилерских компаний марки. Эту информацию подтвердил и представитель автоконцерна. «Текущая ситуация на складах дилеров обеспечивает продажи на несколько месяцев вперед», — заявил он.

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Сроки возобновления производства Sentra представитель Nissan не назвал. По его словам, это будет зависеть от спроса в 2017 году. При этом производство автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, а также на мощностях московского завода Renault и тольяттинской площадки «АвтоВАЗа» продолжается.

9 марта аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что российский автомобильный рынок с начала кризиса покинуло около 140 моделей легковых машин: в 2014 году в России было представлено 410 моделей автомобилей, а по итогам 2016 года их осталось около 270.

По мнению аналитиков «Автостата», в условиях падения продаж производители вынуждены делать ставку на ходовые модели, которые гарантированно будут пользоваться спросом.

