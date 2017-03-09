С российского авторынка ушла треть моделей

Российский автомобильный рынок с начала кризиса в 2014 году покинуло около 140 моделей легковых машин. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что на отечественном авторынке в 2014 году было представлено 410 моделей автомобилей. По итогам 2016 года их осталось около 270. По мнению руководителя пресс-службы агентства Азата Тимерханова, в условиях падения продаж производители вынуждены делать ставку на ходовые модели, которые гарантированно будут пользоваться спросом.

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Среди ушедших в 2016 году моделей — Suzuki SX4 Classic, Ford Ranger, S-MAX и Galaxy, Fiat Doblo Panorama и Freemont, Citroen C4 Aircross, C3 Picasso, C5 и C4, Honda Crosstour, Mazda CX9, Mitsubishi ASX, i-MiEV и Lancer, Nissan Juke и Teana, Toyota GT86, Cadillac ATS, Peugeot 4008, Renault Fluence. А также Geely MK и MK Cross. Кроме того, в апреле Россию покинул премиальный суббренд компании Honda — Acura.

Помимо низкой покупательской способности населения, свою роль в уходе ряда моделей сыграла российская система безопасности ЭРА-ГЛОНАСС. Так, из-за нежелания сертифицировать автомобили в соответствии с новыми требованиями автоконцерн BMW решил прекратить поставки на российский рынок ряда машин. Речь идет обо всей пятой серии, купе второй серии, купе и кабриолетах четвертой серии (включая М4), купе и кабриолетах шестой серии (включая все М-версии), седане М5, родстере Z4 и гибриде I8, а также минивэне Active Tourer второй серии.