Новые владельцы Opel подумают о возвращении марки в Россию

Марка Opel может вернуться на российский рынок после того, как будет куплена концерном PSA Peugeot-Citroen. Об этом заявил его глава Карлос Таварес, передает ТАСС.

По его словам, возвращение будет зависеть от экономической целесообразности. «Если бизнес-кейс будет рентабельным, мы займемся этим, если же нет, то не будем этого делать», — подчеркнул он.

При этом Таварес не стал называть сроки возможного возвращения Opel в Россию. Вопрос должен решиться после того, как право интеллектуальной собственности на бренд перейдет к PSA.

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6 марта сообщалось, что PSA Group покупает у американской General Motors подразделение Opel/Vauxhall и европейский бизнес GM Financial. Из пресс-релиза следует, что Opel/Vauxhall оценены в 1,3 миллиарда евро, а GM Financial — в 900 миллионов евро.

Таким образом, после закрытия сделки PSA станет вторым по величине автопроизводителем в Европе с долей рынка в 17 процентов. Первое место удерживает концерн Volkswagen AG с 19,6 процента.

Начиная с 2013 года отечественный авторынок покинуло несколько брендов — Opel, Chevrolet, Dodge и Seat.