PSA Group купит Opel и Vauxhall у американской General Motors

Французская PSA Group покупает у американской General Motors подразделение Opel/Vauxhall и европейский бизнес GM Financial, говорится в пресс-релизе на сайте компании.

«Мы горды тем, что объединяем усилия с Opel/Vauxhall и глубоко привержены продолжению развития этой великой компании и ускорению ее оздоровления», — заявил председатель правления PSA Карлос Таварес.

Материалы по теме Там, где нас нет Итоги года и прогнозы для крупнейших автомобильных рынков мира

Из пресс-релиза следует, что Opel/Vauxhall оценены в 1,3 миллиарда евро, а GM Financial — в 900 миллионов евро. Таким образом, после закрытия сделки PSA станет вторым по величине автопроизводителем в Европе с долей рынка в 17 процента.

В 2016 году было продано 1, 374 миллиона автомобилей Opel — на 4 процента больше, чем годом ранее, а Peugeot и Citroen — 1,375 миллиона (минус 1 процент) и 884 тысячи машин (минус 5 процентов) соответственно.