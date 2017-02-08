Продажи легковых машин в январе упали на 5 процентов

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в январе 2017 года сократились на 5 процентов (на 4078 штук) к январю 2016 года. Всего было реализовано 77916 машин, сообщается в пресс-релизе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Если рынок и собирается вырасти в этом году, то январь не показал никакой спешки в этом намерении. После очень медленных первых двух недель покупательская активность заметно и последовательно увеличивалась начиная с середины месяца. Это предполагает, что покупатели приняли продуктовые предложения и цены 2017 года и смирились с новой реальностью», — приводятся в пресс-релизе слова председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера.

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«Январь — традиционное время застоя на авторынке, связанное с новогодними праздниками. Первые две недели сделок практически нет. Платежеспособное население отдыхает и только ближе к концу месяца начинает интересоваться скидками на модели предыдущего года выпуска и делать предзаказы», — говорит директор департамента продаж новых автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Потапов. По его прогнозу, этот год сложится если не для всего рынка, то для компании удачно — ожидается рост продаж новых легковых автомобилей на уровне 5-7 процентов.

В феврале этого года глава ведомства Денис Мантуров заявил, что по легковым автомобилям «рост будет несущественный». В декабре 2016 года заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков говорил о планах ведомства выйти в 2017 году на семипроцентный рост производства легковых автомобилей.

В прошлом году, по данным АЕБ, в России было продано 1,42 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. Прогноз на 2017 год — рынок продемонстрирует рост на 4 процента, продажи составят 1,48 миллиона машин.