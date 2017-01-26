Mercedes-Benz вновь стал лидером премиального сегмента в России

Российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 36 тысяч автомобилей в 2016 году, что вновь сделало штутгатскую марку лидером премиального сегмента. Об этом в четверг, 26 января, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидерами продаж стали С и Е-классы, а также внедорожники Mercedes-Benz. Отмечается, что спросом пользовались и более дорогие спортивные модификации AMG — было реализовано 2,6 тысяч автомобилей (-1 процент к прошлому году). В течение года было открыто 6 новых шоу-румов марки, общее количество точек продаж достигло 69.

Продажи ситикаров Smart на российском рынке в прошлом году выросли на 48 процентов и составили 696 единиц. Наиболее востребованными стали машины, оснащенные АКПП twinamic DCT.

7 декабря стало известно, что Mercedes-Benz занял второе место среди автобрендов в России по количеству выручки – 163,3 миллиарда рублей (плюс 6,4 процента). Первое место занимает японский бренд Toyota (167,7 миллиарда рублей выручки), на третьем корейская KIA (123,4 миллиарда рублей).

