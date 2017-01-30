Volkswagen вытеснил Toyota c первого места в мире по продажам автомобилей

Немецкий концерн Volkswagen по итогам прошлого года вытеснил японскую Toyota с первой строчки мировых лидеров по продажам автомобилей, передает Bloomberg.

Обе компании смогли увеличить продажи, при этом у Toyota рост оказался минимальным — всего 0,2 процента к 2015-му. Немецкая компания продала на 3,8 процента машин больше, чем в позапрошлом году. Toyota реализовала 10,17 миллиона автомобилей, VW — 10,3 миллиона.

Таким образом, разрыв между лидерами мирового авторынка остается небольшим. В последние четыре года лидировали японцы.

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Агентство отмечает, что VW в 2016 году вырвался вперед благодаря росту продаж в Китае на фоне снижения налогов в этой стране. На результаты Toyota негативно повлияло снижение спроса на одном из крупнейших авторынков — в США. При этом в будущем обоим автопроизводителям придется столкнуться с трудностями на основных рынках сбыта. В США негативный эффект может иметь политика президента Дональда Трампа, направленная на создание рабочих мест внутри страны. В то же время в КНР спрос будет замедляться, поскольку срок налоговых льгот истекает, замечает Bloomberg.

В целом 2016 год оказался удачным для мировых автоконцернов — спрос увеличивался почти на всех крупных авторынках, за исключением российского (просел на 10 процентов). Практически все крупнейшие производители машин продемонстрировали рост продаж, а некоторые даже установили рекорд. В частности, результаты продаж машин в Западной Европе оказались самыми удачными с 2007 года — реализовано 14 миллионов машин.