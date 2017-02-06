Американский премиальный автомобильный бренд Cadillac запустил в России программу выездных тест-драйвов модели XT5. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе марки.

Для того чтобы опробовать автомобиль, потенциальному покупателю не нужно приезжать в дилерский центр. После уточнения удобного времени и места пробной поездки, консультант приедет к желающему пройти тест-драйв, а также подробно расскажет об автомобиле. Услуга доступна через официальный российский сайт марки в Москве в пределах МКАД. Время пробной поездки — один час. Программа будет действовать до конца февраля 2017 года.

Сadillac XT5 можно приобрети в 11 официальных дилерских центрах России и Белоруссии. В ноябре 2016 года компания General Motors, которой принадлежит марка Cadillac, сообщила о рекордном объеме продаж этого люксового кроссовера. В октябре 2016 года в мире было продано 10 282 автомобиля, что стало лучшим результатом с момента запуска модели. Всего в 2016-м было реализовано свыше 45 тысяч экземпляров XT5.