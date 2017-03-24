Дворкович рассказал о дефиците конкурентоспособных отечественных грузовиков

В России выпускают недостаточно грузовых автомобилей, которые могли бы конкурировать с зарубежными аналогами. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, передает ТАСС.

Он отметил, что 23 марта с дальнобойщиками обсуждалась тема определения тарифа в системе «Платон» за проезд по федеральным трассам. Речь шла о том, что рентабельность бизнеса напрямую зависит от экономичности машин.

«Они в основном используют для этого (перевозки грузов) зарубежные автомобили, а не российские. У нас есть конкурентоспособные отечественные аналоги, но их еще просто недостаточно для покрытия всех потребностей тех, кто перевозит грузы на большие расстояния», — сказал Дворкович.

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Чиновник добавил, что есть конкурентоспособные модели у «КамАЗа» и Ульяновского автозавода, но их должно быть больше. Вице-премьер также отметил, что Минпромторгу необходимо продумать меры поддержки иностранных производителей грузовой техники, которые намерены локализовать производство своей продукции в России. В частности, по его словам, автоконцерны должны понимать, будут ли они зависеть от колебаний валют.

По данным агентства «Автостат», в прошлом году продажи новых грузовых автомобилей в России составили 53,3 тысячи штук, что на 4,2 процента больше, чем в 2015-м. При этом «КамАЗ» нарастил продажи на 15 процентов, до 20,2 тысячи машин ГАЗ — 2,8 процента, до 7,3 тысячи, «Урал» — на 2,2 процента, до 2,7 тысячи. Глава Минпромторга Денис Мантуров в начале февраля прогнозировал, что рост увеличение спроса на грузовые машины сохранится и в текущем году.