Плату с большегрузов пообещали увеличить на четверть

Тариф системы «Платон» за проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам будет повышен на 25 процентов. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Я считаю, мы могли бы эту экспериментальную часть не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует. То есть отказаться в настоящий момент, на время, от более жестких решений, которые были приняты, и проиндексировать тариф на ближайшее время на меньшие суммы, то есть на 25 процентов», — сказал он.

Премьер добавил, что отсрочка «позволит и всем грузоперевозчикам лучше приспособиться, и еще раз верифицировать работу самой системы». При этом глава кабмина подчеркнул, что считает правильными принципы, заложенные в основе работы системы «Платон». Вице-премьер Аркадий Дворкович, в свою очередь, уточнил, что постановление об увеличении стоимость проезда большегрузов по федеральным дорогам выйдет в пятницу, 24 марта.

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В феврале министр транспорта Максим Соколов говорил, что с середины апреля тариф системы «Платон» может вырасти вдвое — до изначально запланированного уровня в 3,06 рубля за километр. Затем чиновники правительства планировали другой вариант: увеличить стоимость проезда в системе «Платон» в феврале этого года с нынешних 1,53 рубля до 2,61 рубля, а в июне — до 3,06 рубля.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд. Разработчиком и оператором «Платона» является компания РТИТС, которой владеет Игорь Ротенберг, а также структуры «Ростеха» и «РТ-Инвест».