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15:26, 16 июля 2026Интернет и СМИ

Телеведущий-итальянец «обалдел» из-за одной связанной с Новым годом особенности России

Ведущего Арнальди удивило, что россияне наряжаются для празднования Нового года дома
Маргарита Щигарева

Кадр: Telegram-канал Federico Arnaldi

Ведущий программы «Поедем, поедим!» на канале НТВ итальянец Федерико Арнальди раскрыл одну связанную с Новым годом особенность России, которая сильно удивила его. О ней он рассказал в интервью медиаменеджеру Георгию Лобушкину, видео опубликовано в «VK Видео».

По словам Арнальди, его очень удивило то, как в России празднуют Новый год, и то, что россияне всегда наряжаются перед праздником, даже если остаются дома. «Первый раз, когда я увидел это, обалдел. Думаю, вот как русские чтут и сохраняют традиции», — заявил он.

Арнальди добавил, что итальянцы остаются в обычной одежде, если празднуют дома. Ведущий посетовал на то, что на его родине теряются некоторые традиции, и объяснил это склонностью своих соотечественников к лени.

Ранее Арнальди поделился впечатлениями от Дня Победы в России. Ведущий заявил, что его поразила атмосфера сплоченности в этот день. По его словам, в Италии, напротив, люди из разных регионов продвигают свои особенности — местную кухню и обычаи.

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