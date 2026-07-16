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Силовые структуры
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15:26, 16 июля 2026Силовые структуры

России перешли десятки миллионов рублей от создателя платежной системы

Суд конфисковал в доход государства 22 млн руб. у основателя ChronoPay Врублевского
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве суд конфисковал у основателя международной процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского более 22 миллионов рублей в доход государства. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как рассказала адвокат Полина Власюк, спустя восемь месяцев после оглашения приговора защита Врублевского получила полный текст судебного решения. В приговоре обнаружились серьезные несоответствия, отметила она. Власюк подчеркнула, что ущерб по делу был лишь 535 тысяч рублей.

27 октября 2025 года суд приговорил Врублевского к 10 годам колонии. Его и еще троих фигурантов признали виновными в краже 535 тысяч рублей у 29 клиентов Сбербанка через фишинговые сайты, а также в «прогоне» 424,2 миллиона рублей через подконтрольные счета. Защита настаивает на невиновности и обжалует приговор.

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