России перешли десятки миллионов рублей от создателя платежной системы

В Москве суд конфисковал у основателя международной процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского более 22 миллионов рублей в доход государства. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Как рассказала адвокат Полина Власюк, спустя восемь месяцев после оглашения приговора защита Врублевского получила полный текст судебного решения. В приговоре обнаружились серьезные несоответствия, отметила она. Власюк подчеркнула, что ущерб по делу был лишь 535 тысяч рублей.
27 октября 2025 года суд приговорил Врублевского к 10 годам колонии. Его и еще троих фигурантов признали виновными в краже 535 тысяч рублей у 29 клиентов Сбербанка через фишинговые сайты, а также в «прогоне» 424,2 миллиона рублей через подконтрольные счета. Защита настаивает на невиновности и обжалует приговор.