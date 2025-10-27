Российский программист получил десять лет колонии за мошенничество в сети

В Москве суд приговорил основателя ChronoPay Павла Врублевского к десяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Хамовнический суд Москвы признал основателя платежной системы ChronoPay Врублевского виновным в хищении денег с банковских счетов и приговорил к десяти годам колонии со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей.

Собственник компании «Вангуд» Надежда Акимова получила шесть лет колонии, сотрудники ChronoPay Vostok Матвей Ведяшкин и Алексей Беляев четыре и восемь лет соответственно.

Прокурор просил суд приговорить программиста к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в аферах, краже, отмывании преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Трем другим фигурантам дела — владелице фирмы «Вангуд» Анне Акимовой, сотрудникам ChronoPay Vostok Матвею Ведяшкину и Алексею Беляеву гособвинитель запросил от 7 до 10 лет колонии.

Следствие считает, что они похитили деньги у 37 потерпевших под предлогом оплаты регистрации на интернет-площадках. Фигуранты дела вину не признают.

Врублевский был задержан 10 марта 2022 года. Сотрудники МВД провели тогда более 30 обысков как в жилых помещениях, так и в офисах в Москве, Подмосковье, Владимирской и Воронежской областях. Правоохранители изъяли свыше 100 серверов и другой техники, более 350 тысяч долларов и 50 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что названного в США одним из опаснейших хакеров оставили в России под стражей.