19:31, 25 сентября 2025Силовые структуры

Названного в США одним из опаснейших хакеров оставили в России под стражей

В Москве суд оставил в СИЗО основателя ChronoPay Врублевского еще на 3 месяца
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Хамовнический суд Москвы оставил в СИЗО основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Врублевский пробудет под стражей еще три месяца, до 2 января 2026 года.

Его задержали 10 марта 2022 года. По версии следствия, основатель ChronoPay вместе с тремя другими фигурантами дела похитили деньги у 37 потерпевших под предлогом оплаты регистрации на интернет-площадках. Прокурор просит суд приговорить Врублевского к 12 годам колонии.

Спецслужбы США считают Врублевского одним из самых опасных российских хакеров. В 2011 году его арестовали, а затем осудили за организацию DDoS-атаки на сайт конкурирующей платежной системы, которая обеспечивала продажи электронных билетов авиакомпании.

