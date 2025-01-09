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16:40, 9 января 2025Силовые структуры

Российского программиста предложили приговорить к 12 годам за мошенничество в сети

Прокурор запросил 12 лет колонии основателю ChronoPay Врублевскому за аферы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Хамовническом суде Москвы начались прения сторон по уголовному делу основателя международной процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского, обвиняемого в крупном интернет-мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе заседания прокурор просил суд приговорить программиста к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в аферах, краже, отмывании преступных доходов и неправомерном обороте средств платежей. Трем другим фигурантам дела — владелице фирмы «Вангуд» Анне Акимовой, сотрудникам ChronoPay Vostok Матвею Ведяшкину и Алексею Беляеву гособвинитель запросил от 7 до 10 лет колонии.

Следствие считает, что они похитили деньги у 37 потерпевших под предлогом оплаты регистрации на интернет-площадках. Фигуранты дела вину не признают.

Врублевский был задержан 10 марта 2022 года. Сотрудники МВД провели тогда более 30 обысков как в жилых помещениях, так и в офисах в Москве, Подмосковье, Владимирской и Воронежской областях. Правоохранители изъяли свыше 100 серверов и другой техники, более 350 тысяч долларов и 50 тысяч евро.

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