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В Москве задержали директора процессинговой компании ChronoPay

В Москве по делу о мошенничестве задержан основатель компании ChronoPay Врублевский

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве задержали основателя международной процессинговой компании ChronoPay Павла Врублевского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, предпринимателя доставили в следственный департамент МВД для проведения следственных действий в рамках уголовного дела о мошенничестве. Подробности не раскрываются.

Павел Врублевский — известный бизнесмен, основатель платежной компании ChronoPay (обеспечивает около 50% платежей в Рунете), фонда RNP.com, первый инвестор в habr.com.

Летом 2011 году его арестовали, а затем осудили за организацию DDoS-атаки на сайт конкурирующей платежной системы, которая обеспечивала продажи электронных билетов авиакомпании. В 2014 году Врублевский заявил, что вернулся к управлению компанией.

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Мария Рубникович
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