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15:31, 16 июля 2026Наука и техника

Раскрыты планы Гитлера на Украину

Историк Кузовкин: Гитлер не планировал создавать государство для украинцев
Геннадий Сходненский
Геннадий Сходненский (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Photo 12 / Getty Images

Глава нацистской Германии Адольф Гитлер не собирался создавать государство для украинских националистов, которые были его пособниками. Планы фюрера раскрыл член Ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин в беседе с RT.

«Изначально не рассматривалось создание какого-либо государства украинцев, о котором грезили националисты», — сказал он.

Историк отметил, что 16 июля 1941 года Гитлер провел совещание о целях войны против СССР, в ходе которого рассказал о планах по использованию оккупированных территорий. В частности, фюрер хотел сделать Галицию частью Германской империи и «райским садом» для немцев. При этом украинские националисты надеялись, что Берлин создаст для них отдельное государство.

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