Раскрыты планы Гитлера на Украину

Глава нацистской Германии Адольф Гитлер не собирался создавать государство для украинских националистов, которые были его пособниками. Планы фюрера раскрыл член Ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин в беседе с RT.
«Изначально не рассматривалось создание какого-либо государства украинцев, о котором грезили националисты», — сказал он.
Историк отметил, что 16 июля 1941 года Гитлер провел совещание о целях войны против СССР, в ходе которого рассказал о планах по использованию оккупированных территорий. В частности, фюрер хотел сделать Галицию частью Германской империи и «райским садом» для немцев. При этом украинские националисты надеялись, что Берлин создаст для них отдельное государство.
В июле ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы о массовых убийствах мирных жителей Польши, совершенных украинскими националистами в 1943–1945 годах.