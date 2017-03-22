Соколов предложил губернаторам бороться с неплательщиками по системе «Платон»

Регионы должны вводить ограничения для передвижения по региональным дорогам большегрузных машин, водители которых съезжают с федеральных автотрасс, чтобы избежать платы по системе «Платон». С таким предложением выступил глава Минтранса Максим Соколов в среду, 22 марта, на правительственном часе в Госдуме, сообщает ТАСС.

«Надо совместно с руководством субъектов Федерации, муниципалитетами решать этот вопрос, исходя из того, законно ли это», — сказал министр. По его мнению, первым пунктом должно быть ограничение и контроль движения грузовиков. Регионы, полагает Соколов, должны сами принимать решения.

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В начале марта руководитель «Росавтодора» Роман Старовойт сообщил, что в этом году сборы от системы «Платон» в дорожный фонд прогнозируются на уровне 34 миллиардов рублей. В 2016 году этот показатель составил около 18 миллиардов рублей.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября 2015 года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд. Разработчиком и оператором «Платона» является компания РТИТС, которой владеет Игорь Ротенберг, а также структуры «Ростеха» и «РТ-Инвест».