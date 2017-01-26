Правительство передумало повышать тариф «Платона» с 1 февраля

Власти не будут повышать тариф в системе «Платон» с 1 февраля. Об этом заявил первый замглавы Минтранса России Евгений Дитрих, передает ТАСС.

«Абсолютно очевидно, что если в предыдущей модели мы говорили о повышении с 1 февраля, то на сегодняшний день это уже просто невозможно, поэтому такое повышение будет позже», — сказал он.

Ранее, 21 января, министр транспорта Максим Соколов заявил, что возврат к исходному уровню тарифа системы «Платон» может быть осуществлен в один прием, а не два, как планировалось раньше. Этот вопрос, по его словам, находится в стадии обсуждения.

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Изначально планировалось, что стоимость проезда для грузовиков в системе «Платон» повысят в феврале этого года — с нынешних 1,53 рубля до 2,61 рубля, а в июне — до 3,06 рубля.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что решение по тарифу системы «Платон» должно быть сбалансированным и не мешать работе малого и среднего бизнеса.

23 ноября стало известно о том, что Минтранс России прорабатывает вопрос целесообразности введения сбора за проезд по федеральным трассам с автомобилей массой от 3,5 до 12 тонн.

Также в ноябре российские продовольственные союзы обратились к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой отсрочить повышение тарифов в системе взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». Авторы обращения назвали эту меру необоснованной и несвоевременной.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября прошлого года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд. Разработчиком и оператором «Платона» является компания РТИТС, которой владеет Игорь Ротенберг, а также структуры «Ростеха» и «РТ-Инвест».