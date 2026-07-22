Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:55, 22 июля 2026 (обновлено: 08:59, 22 июля 2026)Экономика

Москвичам пообещали дожди и грозы

Синоптик Леус: 22 июля в Москве и Подмосковье ожидаются дожди и грозы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В среду, 22 июля, в Москве и Подмосковье местами ожидаются дожди и грозы. Такую погоду жителям столичного региона пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, под влиянием периферии циклона с центром в юго-западной части Северо-Западного округа в Москве и Московской области будет облачно с прояснениями. В некоторых районах, продолжил он, пройдут кратковременные дожди, а на юге и западе области, а также в Новой Москве вероятны грозы.

Что касается температуры, столбики термометров в городе покажут плюс 23-25 градусов, а по области — плюс 21-26. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе становясь порывистым. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы, заключил Леус.

Ранее стало известно, что в Московский регион придет очередной сезон дождей — осадки в столице прогнозируются на протяжении всей текущей недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление после мощной атаки ВСУ на юг России
    В СНГ назвали условие возвращения Молдавии
    64-летняя жена Александра Малинина снялась в купальнике и восхитила соцсети
    Россиянка отправилась в Ялту на машине и раскрыла траты на бензин
    Жара в Европе уничтожила урожая зерновых на миллиарды евро
    Мощное землетрясение произошло в одной стране
    Популярный комик объяснил отказ переходить на украинский язык
    Пользователей Android-смартфонов призвали включить одну настройку
    Глава ФБР совершит «необычную и деликатную» поездку в Москву
    Россиянам назвали дешевые направления для поездок в честь Дня отельного лебедя
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok