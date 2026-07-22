Москвичам пообещали дожди и грозы

Синоптик Леус: 22 июля в Москве и Подмосковье ожидаются дожди и грозы

В среду, 22 июля, в Москве и Подмосковье местами ожидаются дожди и грозы. Такую погоду жителям столичного региона пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, под влиянием периферии циклона с центром в юго-западной части Северо-Западного округа в Москве и Московской области будет облачно с прояснениями. В некоторых районах, продолжил он, пройдут кратковременные дожди, а на юге и западе области, а также в Новой Москве вероятны грозы.

Что касается температуры, столбики термометров в городе покажут плюс 23-25 градусов, а по области — плюс 21-26. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду, при грозе становясь порывистым. Атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы, заключил Леус.

Ранее стало известно, что в Московский регион придет очередной сезон дождей — осадки в столице прогнозируются на протяжении всей текущей недели.