Россиянка едва не погибла из-за оставленного на ночь на подзарядку пауэрбанка

Девушка едва не погибла из-за заряжавшегося гаджета в небоскребе «Москва-Сити»

Девушка едва не погибла из-за оставленного на ночь на подзарядку пауэрбанка в небоскребе «Москва-Сити». Подробностями происшествия россиянка поделилась с изданием Baza, ее комментарий приводится в Telegram-канале.

24-летняя горожанка пояснила, что по привычке поставила гаджет на зарядку перед сном. Находясь в кровати, москвичка услышала странное шипение, которое затем сменилось яркой вспышкой. Пауэрбанк загорелся, пламя перекинулось на плед, одеяло и спину девушки.

В результате жительница столицы получила ожог спины. Девушка призналась, что в моменте сильно испугалась. Тем не менее ей удалось справиться с огнем самостоятельно до приезда пожарных.

Специалисты позже подчеркнули, что предотвращать распространение пламени в квартирах в «Москва-Сити» довольно затруднительно из-за большой высоты.

Ранее сообщалось, что в Сургуте девушка едва не сгорела заживо в лифте из-за взорвавшегося пауэрбанка.