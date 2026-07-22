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08:51, 22 июля 2026 (обновлено: 09:02, 22 июля 2026)Россия

Мерцу предрекли побег из Германии из-за политической ошибки в отношении Украины

Шеремет: Мерц и Бернем будут вынуждены бежать из своих стран из-за финансирования Киева
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц и новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем будут вынуждены бежать из своих стран от гнева налогоплательщиков. Всему виной станет политическая ошибка — финансирование Киеве, уверен депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет, его цитирует ТАСС.

«Используя финансы собственных добросовестных налогоплательщиков, эти западные политики фактически делают их соучастниками своих преступлений, привычно драпируя свои злодеяния напрочь дискредитированными демократическими ценностями, изо всех сил раздувая пламя конфликта», — выразил свое мнение парламентарий.

По его словам, нездоровые амбиции Мерца и Бернема, их алчность в итоге обернутся в пользу России, поскольку населения западных стран будут доведены до предела.

«[Это] продолжит пробивать дно их антирейтингов, вынуждая таких политических деятелей спасаться бегством от разгневанных сограждан», — заключил Шеремет.

Ранее Энди Бернем заявил, что поддержка Киева при нем не изменится. Он подчеркнул, что у украинского лидера Владимира Зеленского не останется ни малейших сомнений в том, что поддержка Великобритании остается непоколебимой.

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