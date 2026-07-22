Россиянин потерял миллионы при покупке топлива

В Севастополе мужчина лишился 8,5 миллиона рублей при покупке топлива

В Севастополе директор местной логистической компании решил закупиться топливом и другими горюче-смазочными материалами и потерял миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личность злоумышленников.

По версии следствия, предприниматель нашел продавца по рекомендации знакомого. В результате они договорились о поставке топлива на 8,5 миллиона рублей. Когда бизнесмен перечислил полную предоплату, поставщик перестал выходить на связь, а обещанное сырье так и не было поставлено.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев, говоря о «серьезном росте цен» на местных автозаправках, отметил, что с учетом повышенных логистических расходов компаниям приходится поднимать цены на топливо до «соответствующих текущим реалиям», хотя людям, которые приезжают заправляться, «от этого, конечно, легче не становится».

