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Силовые структуры
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08:51, 22 июля 2026 (обновлено: 09:00, 22 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин потерял миллионы при покупке топлива

В Севастополе мужчина лишился 8,5 миллиона рублей при покупке топлива
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Севастополе директор местной логистической компании решил закупиться топливом и другими горюче-смазочными материалами и потерял миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личность злоумышленников.

По версии следствия, предприниматель нашел продавца по рекомендации знакомого. В результате они договорились о поставке топлива на 8,5 миллиона рублей. Когда бизнесмен перечислил полную предоплату, поставщик перестал выходить на связь, а обещанное сырье так и не было поставлено.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев, говоря о «серьезном росте цен» на местных автозаправках, отметил, что с учетом повышенных логистических расходов компаниям приходится поднимать цены на топливо до «соответствующих текущим реалиям», хотя людям, которые приезжают заправляться, «от этого, конечно, легче не становится».

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