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08:48, 22 июля 2026 (обновлено: 08:50, 22 июля 2026)Экономика

Россиянам предложили посчитать воробьев

С 8 по 16 августа в России пройдет Всероссийская летняя перепись воробьев
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

С 8 по 16 августа в России пройдет Всероссийская летняя перепись воробьев. Об этом рассказала член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая, передает РИА Новости.

Она уточнила, что летний мониторинг сильно отличается от зимнего. «Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их непросто заметить, а порой и поискать надо», — сказала Мостовая.

К августу воробьи обычно успевают вывести два потомства и затем перемещаются по окрестностям целыми семьями. Также летом ищут воробьев с аберрантными окрасами и гибридов и изучают, насколько далеко полевые воробьи проникают вглубь городской застройки для выведения потомства.

Ранее жителям столицы предсказали «комариную бурю» в конце июля.

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