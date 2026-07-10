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13:57, 10 июля 2026Экономика

Москву накроет «комариная буря»

Эколог Вольпин: В конце июля Москву ждет резкий скачок численности комаров
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетБуря в Москве

Фото: Anton Starikov / Shutterstock / Fotodom

Через две недели столицу может накрыть настоящая «комариная буря», сообщил агентству «Москва» исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

Специалист рассказал, что в первой половине июля комаров в московском регионе оказалось меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Однако это всего лишь «затишье перед бурей»: в случае сохранения высоких температурных показателей природа компенсирует паузу уже в ближайшие две недели.

В текущей ситуации виноват погодный парадокс. Вольпин объяснил, что для успешного размножения комаров необходим не только тепловой фон, но и наличие стоячих вод. В мае и начале июня в регионе фиксировалась аномальная жара при неравномерном распределении осадков. Прошедшие ливни не обеспечили формирования устойчивых временных водоемов, поскольку влага быстро испарялась. В результате лужи, бочки и временные водоемы, где размножаются комары, пересыхали быстрее, чем завершался цикл развития личинок (5-10 дней).

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К настоящему времени насекомые перешли в фазу активного выплода. В последние дни объем влаги накопился, поэтому эксперт спрогнозировал резкий рост популяции уже в конце следующей недели. Пик активности, традиционно приходящийся на период с конца июля по начало августа, будет дополнительно усилен сезонным спадом численности естественных врагов комаров — стрекоз, лягушек и насекомоядных птиц

Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил, что устойчивое потепление в Москве может привести к миграции тропических комаров.

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