Ространснадзор начнет отслеживать нечестных перевозчиков через ЦАФАП

Федеральный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Ространснадзора технически готов контролировать перевозчиков, уклоняющихся от оплаты тарифа через систему «Платон». Об этом заявили в ведомстве, передает ТАСС.

«На сегодняшний момент центр обработки данных полностью готов к тому, чтобы предоставить в едином месте всем сотрудникам Ространснадзора возможность обрабатывать сведения о нарушителях», — заявил первый заместитель министра транспорта России Евгений Дитрих на церемонии открытия ЦАФАП.

Он отметил, что весь функционал по контролю за перевозчиками в системе «Платон» будет передан Ространснадзору от ГИБДД не позднее 15 июля 2017 года.

ЦАФАП обеспечит для Ространснадзора техническую возможность наложения штрафов на основе данных автоматической фото-видео фиксации.

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По данным Ространснадзора, на сегодняшний день вынесено более 11 тысяч постановлений, наложено штрафов на 48 миллионов рублей.

ЦАФАП Ространснадзора будет действовать при Центре управления и мониторинга системы «Платон», который располагается в Твери.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября прошлого года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд. Разработчиком и оператором «Платона» является компания РТИТС, которой владеет Игорь Ротенберг, а также структуры «Ростеха» и «РТ-Инвест».