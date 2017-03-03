«Росавтодор» спрогнозировал рост сборов от «Платона» до 34 миллиардов рублей

Сборы в системе «Платон» в 2017 году могут вырасти на 47 процентов. Об этом журналистам рассказал руководитель «Росавтодора» Роман Старовойт, передает ТАСС.

«В этом году сумма сборов от системы "Платон" в дорожный фонд страны прогнозируется на уровне 34 миллиардов рублей», — отметил Старовойт. Согласно данным компании-оператора системы взимания платы с большегрузных грузовиков, в 2016 году «Платон» принес около 18 миллиардов рублей.

3 февраля стало известно о том, что с 15 апреля текущего года тариф за проезд большегрузов по федеральным трассам в системе «Платон» вернется к изначально запланированному уровню в 3,06 рубля за километр — с нынешних 1,53 рубля.

Система «Платон» начала работать с 15 ноября прошлого года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд. Разработчиком и оператором «Платона» является компания РТИТС, которой владеет Игорь Ротенберг, а также структуры «Ростеха» и «РТ-Инвест».

