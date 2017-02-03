Тариф «Платона» вырастет вдвое в апреле

С 15 апреля тариф за проезд большегрузов по федеральным трассам в системе «Платон» вернется к изначально запланированному уровню в 3,06 рубля за километр. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов, передает ТАСС.
«Правительством Российской Федерации принято решение о продлении действия льготного режима в системе "Платон" до 15 апреля этого года. Окончание срока действия будет означать возврат к изначально установленной модели, которая предполагает тариф 3 рубля 6 копеек за один километр пробега большегрузного автомобиля по федеральным дорогам», — сообщил министр.
При этом он отметил, что средневзвешенная нагрузка на бизнес, в том числе малый и средний, будет меньше, чем изначально предполагавшаяся модель, согласно которой повышение тарифа должно было происходить в два этапа.
По словам министра, за счет однократного повышения тарифа годовая средневзвешенная нагрузка составит 2,61 рубля за километр, а при поэтапном повышении она равнялась бы примерно 2,87 рубля. «Поэтому мы решили таким образом сразу помочь бизнесу, мы пошли на это, и средневзвешенная нагрузка по году будет снижена», — резюмировал глава транспортного ведомства.
Он также отметил, что в текущем году никаких дополнительных изменений не предусмотрено. Пересмотр, по его словам, возможен во второй половине 2018 года.
Изначально планировалось, что стоимость проезда для грузовиков в системе «Платон» повысят в феврале этого года — с нынешних 1,53 рубля до 2,61 рубля, а в июне — до 3,06 рубля.
23 ноября стало известно о том, что Минтранс России прорабатывает вопрос целесообразности введения сбора за проезд по федеральным трассам с автомобилей массой от 3,5 до 12 тонн.
Также в ноябре российские продовольственные союзы обратились к вице-премьеру Аркадию Дворковичу с просьбой отсрочить повышение тарифов в системе взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон». Авторы обращения назвали эту меру необоснованной и несвоевременной.
Система «Платон» начала работать с 15 ноября прошлого года. С 15 апреля 2016-го регистрация в системе стала обязательной для всех большегрузных (от 12 тонн) автомобилей. Плата взимается как с российского, так и с иностранного транспорта. Собранные средства поступают в Федеральный дорожный фонд. Разработчиком и оператором «Платона» является компания РТИТС, которой владеет Игорь Ротенберг, а также структуры «Ростеха» и «РТ-Инвест».