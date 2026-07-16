Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:19, 16 июля 2026Экономика

В стремлении россиян есть сладкое обвинили затяжные дожди

Врач Матвеева: Затяжная дождливая погода усиливает апатию и тягу к сладкому
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Creative Nina / Shutterstock / Fotodom

Затяжные дожди могут усиливать у людей апатию и тягу к сладкому, сообщила Агентству городских новостей «Москва» профессор кафедры рекреационной медицины и санаторно-курортного лечения ФГБУ ФНКЦ «Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-биологического агентства», врач-эндокринолог Мария Матвеева.

«Часто дождливая погода усиливает чувство апатии или стресса. Дождь нарушает привычные планы, заставляет отменять прогулки и встречи. Ограничение физической активности ведет к падению уровня эндорфинов, а невозможность выйти из дома усиливает чувство тоски и тревоги. Чтобы компенсировать нехватку серотонина, головной мозг требует глюкозы, которая является самым быстрым топливом для нервной системы и помогает кратковременно поднять уровень энергии и улучшить настроение», — прокомментировала специалист.

Кроме того, затяжные циклоны обычно сопровождаются низким давлением, из-за чего могут усиливаться головные боли, мигрени, головокружения, аритмии, стенокардии. Высокая влажность воздуха часто усиливает дискомфорт в суставах при артрите или остеохондрозе.

Материалы по теме:
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата. К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
Десятки городов мира под угрозой исчезновения из-за климата.К каким катастрофам готовиться миллионам их жителей?
28 июня 2025
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья. От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
У дачников начнут отнимать участки за невырубленные деревья.От каких деревьев нужно избавиться, чтобы не нарваться на штраф?
1 марта 2026

Врач призвала принимать витамин D и Омега-3, сразу после пробуждения включать яркий свет, есть больше полезных продуктов. Также важно встречаться с близкими и друзьями, принимать утром контрастный душ, а вечером — теплую ванну с морской солью. Людям с хроническими заболеваниями следует быть внимательными к своему состоянию и обращаться к врачу при ухудшении самочувствия.

Ранее врач-ортопед Ануджа Джайна заявила, что наиболее чувствительными к переменам погоды являются люди с остеопорозом. Перед дождем у них могут болеть суставы — это связано с падением атмосферного давления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Главком ВСУ Сырский ответил потребовавшему его отставки Федорову
    Командующий ВСУ поддержал уволенного министра обороны
    В России перечислили рабочие специальности с растущими зарплатами
    Обнаружен удивительный способ снижения воспаления в легких
    Рынку труда предрекли обвал из-за ИИ и новую «паузу Энгельса»
    Жители многоэтажки в Ленобласти пожаловались на мокрые провода
    Названа модная замена шлепанцам
    Россиянка годами издевалась над 12 приемными детьми
    Постсоветская страна нарастила импорт нефтепродуктов и газа из России
    Число открытий компаний в России опустилось до минимума
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok