В стремлении россиян есть сладкое обвинили затяжные дожди

Врач Матвеева: Затяжная дождливая погода усиливает апатию и тягу к сладкому

Затяжные дожди могут усиливать у людей апатию и тягу к сладкому, сообщила Агентству городских новостей «Москва» профессор кафедры рекреационной медицины и санаторно-курортного лечения ФГБУ ФНКЦ «Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии Федерального медико-биологического агентства», врач-эндокринолог Мария Матвеева.

«Часто дождливая погода усиливает чувство апатии или стресса. Дождь нарушает привычные планы, заставляет отменять прогулки и встречи. Ограничение физической активности ведет к падению уровня эндорфинов, а невозможность выйти из дома усиливает чувство тоски и тревоги. Чтобы компенсировать нехватку серотонина, головной мозг требует глюкозы, которая является самым быстрым топливом для нервной системы и помогает кратковременно поднять уровень энергии и улучшить настроение», — прокомментировала специалист.

Кроме того, затяжные циклоны обычно сопровождаются низким давлением, из-за чего могут усиливаться головные боли, мигрени, головокружения, аритмии, стенокардии. Высокая влажность воздуха часто усиливает дискомфорт в суставах при артрите или остеохондрозе.

Врач призвала принимать витамин D и Омега-3, сразу после пробуждения включать яркий свет, есть больше полезных продуктов. Также важно встречаться с близкими и друзьями, принимать утром контрастный душ, а вечером — теплую ванну с морской солью. Людям с хроническими заболеваниями следует быть внимательными к своему состоянию и обращаться к врачу при ухудшении самочувствия.

Ранее врач-ортопед Ануджа Джайна заявила, что наиболее чувствительными к переменам погоды являются люди с остеопорозом. Перед дождем у них могут болеть суставы — это связано с падением атмосферного давления.