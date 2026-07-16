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15:20, 16 июля 2026Культура

Успенская рассказала о новом возлюбленном дочери

Super: Любовь Успенская одобрила нового молодого человека своей дочери Татьяны Плаксиной
Андрей Шеньшаков

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Любовь Успенская сообщила, что ее дочь Татьяна Плаксина состоит в отношениях с молодым человеком не из мира шоу-бизнеса. Ее слова передает Super.ru.

Бойфренда Татьяны, по словам артистки, зовут Артем Москвин. Она призналась, что уже успела познакомиться с избранником наследницы и полностью одобряет этот союз. Любовь отметила, что молодой человек учится в аспирантуре МГУ и производит впечатление интеллигентного и образованного человека.

«Она встречается с очень хорошим парнем. Очень умный, образованный, не по годам эрудированный человек. Тане с ним очень интересно. Они проводят время в музеях, театрах, у них очень хорошие отношения», — рассказала Успенская.

Певица также добавила, что пара не стремится проводить время на шумных вечеринках.

Ранее дочь Успенской рассказала об изнасиловании в реабилитационной клинике. По словам Плаксиной, Успенская узнала о произошедшем и устроила в медицинском учреждении скандал, однако до судебного разбирательства дело не дошло.

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