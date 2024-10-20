Дочь Успенской рассказала об изнасиловании в реабилитационной клинике

Дочь Успенской Татьяна Плаксина заявила о нападении на нее в частной клинике

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказала об изнасиловании в реабилитационной клинике. Выпуск передачи доступен на официальном канале НТВ в Rutube.

34-летняя Пласксина заявила, что три года назад на нее напал медбрат, работавший в частной клинике, куда ее поместила мать. «Пришел, меня чем-то заколол и начал взаимодействовать со мной. Были последствия — очередная травма. И физическая тоже. Это было больно. Я была не девственница, но у меня был длительный период без полового контакта», — поделилась она воспоминаниями.

По словам Плаксиной, Успенская узнала о произошедшем и устроила в медицинском учреждении скандал, однако до судебного разбирательства дело не дошло.

Также девушка объяснила, что приняла решение переехать в Израиль, потому что устала противостоять давлению матери и больше не могла жить с ней под одной крышей.

Ранее сообщалось, что 2 октября Любовь Успенская заявила об исчезновении своей дочери. По словам артистки, Татьяну могли похитить после поездок в Донецкую и Луганскую народную республики. С ней не могли связаться несколько дней. Спустя сутки Плаксина нашлась в Израиле, куда вылетела из России, не сообщив родственникам.