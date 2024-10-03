Раскрыто местонахождение пропавшей дочери Успенской

Shot: пропавшая дочь певицы Успенской находится в Израиле

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина находится в Израиле. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Информацию в разговоре с изданием Baza подтвердил директор певицы, отметив, что Плаксина вышла на связь.

Ранее стало известно, что исчезнувшая дочь Успенской нашлась. Отмечалось, что она улетела за границу и не сообщила об этом родственникам.

В среду, 2 октября, Любовь Успенская заявила об исчезновении дочери. Певица рассказала, что Плаксину могли похитить после поездок в Донецкую и Луганскую народные республики.