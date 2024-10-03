Исчезнувшая дочь Успенской нашлась

Mash: пропавшую дочь певицы Успенской нашли

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина нашлась. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, пропавшую девушку обнаружили за границей. Отмечается, что туда она улетела из России и не сообщила об этом родственникам.

Канал уточняет, что семья Плаксиной обратилась за помощью к иностранным полицейским с просьбой вернуть дочь исполнительницы на родину.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что дочь Любови Успенской могла уйти из дома после ссоры с певицей.

В среду, 2 октября, артистка заявила об исчезновении дочери. Певица рассказала, что Плаксину могли похитить после поездок в Донецкую и Луганскую народные республики.