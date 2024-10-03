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15:49, 3 октября 2024Культура

Исчезнувшая дочь Успенской нашлась

Mash: пропавшую дочь певицы Успенской нашли

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина нашлась. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, пропавшую девушку обнаружили за границей. Отмечается, что туда она улетела из России и не сообщила об этом родственникам.

Канал уточняет, что семья Плаксиной обратилась за помощью к иностранным полицейским с просьбой вернуть дочь исполнительницы на родину.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что дочь Любови Успенской могла уйти из дома после ссоры с певицей.

В среду, 2 октября, артистка заявила об исчезновении дочери. Певица рассказала, что Плаксину могли похитить после поездок в Донецкую и Луганскую народные республики.

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      Варвара Кошечкина
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