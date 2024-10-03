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06:30, 3 октября 2024Культура

Любовь Успенская заявила об исчезновении дочери, адвокат певицы заявила об украинском следе. Что произошло?

Адвокат Успенской заявила об украинском следе в исчезновении дочери певицы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица Любовь Успенская в среду, 2 октября, заявила об исчезновении своей дочери Татьяны Плаксиной.

По словам артистки, Татьяну могли похитить после поездок в Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР). С ней не могут связаться уже несколько дней.

У меня горе: пропала моя дочь Таня! Она может быть замешана с поездкой в ДНР и ЛНР или ее, может быть, дилеры, наркоманы нашли. Боюсь, что она в руках шантажистов. Помогите, кто видел или знает что-нибудь о ней!

Любовь Успенскаяпевица
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Адвокат певицы заявила об украинском следе в исчезновении ее дочери

Вскоре адвокат Елена Сенина заявила, что у Плаксиной есть наркотическая зависимость, однако сейчас она «в завязке».

Пока Любовь Успенская была на гастролях, провокаторы из Украины вышли на Татьяну, подсадили на наркотики, купили билет в другую страну и вывезли ее

Елена Сенинаадвокат Любови Успенской

По ее словам, в другой стране «украинцы, используя наркотики, заставили дочь певицы дать интервью под диктовку и дискредитировать мать и пророссийскую позицию певицы». Сенина отметила, что эти интервью пока не вышли, но сторона Успенской ожидает их в скором времени.

Адвокат утверждает, что главной цель украинских мошенников не дочь певицы, а ее мать, «потому что она родилась в Киеве и открыто поддерживает политику России в отношении Украины».

Она добавила, что местонахождение Татьяны известно, по факту ее исчезновения подано заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ).

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Высказана версия о возможной причастности бывшей подруги Плаксиной

В свою очередь, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказал версию о том, что к исчезновению дочери певицы Любови Успенской может быть причастна ее бывшая подруга по имени Таисия.

По информации общественника, якобы именно эта девушка подсадила Плаксину на наркотики и даже хотела организовать расправу над Успенской, чтобы завладеть имуществом певицы, подговаривая для этого Татьяну «воткнуть матери нож в спину».

В начале февраля 2020 года Плаксина появилась в эфире телеканала НТВ и заявила, что мать давала ей наркотики, а также применяла к ней физическое и моральное насилие, душила ее. Позднее девушка от своих слов отказалась, сославшись на давление со стороны сотрудников телеканала. Юрист Успенской объяснил такие действия Плаксиной ее психическим расстройством.

В сентябре того же года Плаксина была замечена на одной из улиц Лос-Анджелеса в неадекватном состоянии. Немного позже Успенская надела платье дочери, опубликовала фото и получила от нее гневный комментарий, который вскоре был удален кем-то из них.

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      Марина Совина
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