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22:02, 2 октября 2024Культура

Успенская заявила о пропаже дочери из-за концертов в ДНР

Любовь Успенская заявила о пропаже своей дочери Татьяны после ее концертов в ДНР
Любовь Успенская

Любовь Успенская. Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Любовь Успенская заявила об исчезновении своей дочери Татьяны Плаксиной. Об этом певица рассказала на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артистки, Татьяну могли похитить после поездок в ДНР и ЛНР. Она не выходит на связь уже несколько дней.

«У меня горе: пропала моя дочь Таня! Она может быть замешана с поездкой в ДНР и ЛНР или ее, может быть, дилеры, наркоманы нашли. Боюсь, что она в руках шантажистов. Помогите, кто видел или знает что-нибудь о ней!» — написала Успенская.

Первым о пропаже девушки сообщило издание Baza в Telegram-канале со ссылкой на общественного деятеля Виталия Бородина, к которому Любовь обратилась за помощью.

Ранее сообщалось, что Успенская выиграла суд против Филиппа Киркорова.

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      Андрей Шеньшаков
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