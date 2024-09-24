Успенская прокомментировала суд против Киркорова

Любовь Успенская прокомментировала решение суда по иску к Филиппу Киркорову

Любовь Успенская прокомментировала решение суда, который взыскал с Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей за оскорбление певицы. Своей реакцией на приговор артистка поделилась на странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Успенской, решение она считает справедливым.

«Для меня принципиальное и показательное значение имеет то, что честь и достоинство Киркорова оценили ниже, чем мои», — заявила Любовь.

Ранее адвокат певицы назвала разбирательство с Киркоровым принципиальным для Успенской. Она добавила, что певица осталась довольна решением суда о взыскании с артиста 90 тысяч рублей за то, что тот назвал ее попрошайкой.