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15:06, 24 сентября 2024Культура

Успенская прокомментировала суд против Киркорова

Любовь Успенская прокомментировала решение суда по иску к Филиппу Киркорову

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Любовь Успенская прокомментировала решение суда, который взыскал с Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей за оскорбление певицы. Своей реакцией на приговор артистка поделилась на странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Успенской, решение она считает справедливым.

«Для меня принципиальное и показательное значение имеет то, что честь и достоинство Киркорова оценили ниже, чем мои», — заявила Любовь.

Ранее адвокат певицы назвала разбирательство с Киркоровым принципиальным для Успенской. Она добавила, что певица осталась довольна решением суда о взыскании с артиста 90 тысяч рублей за то, что тот назвал ее попрошайкой.

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      Андрей Шеньшаков
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