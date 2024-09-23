Адвокат Успенской прокомментировал иск к Киркорову на 90 тысяч рублей

Адвокат Успенской назвала иск к Киркорову на 90 тысяч рублей принципиальным

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина заявила, что ее клиентка осталась довольна решением суда о взыскании с Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей за то, что тот назвал ее «попрошайкой». Об этом юрист рассказала в интервью «Газете.Ru».

По словам адвоката, иск был принципиальным вопросом для Успенской.

«Мы очень довольны вынесенным решением. Сведения, распространенные Филиппом Киркоровым, признаны порочащими. Для нас было принципиальным вопросом, чтобы компенсация была выше», — заявила Сенина.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров рассказал о состоянии своего тяжело больного отца.