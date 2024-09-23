Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:17, 23 сентября 2024Культура

Адвокат Успенской прокомментировал иск к Киркорову на 90 тысяч рублей

Адвокат Успенской назвала иск к Киркорову на 90 тысяч рублей принципиальным
Любовь Успенская

Любовь Успенская. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Адвокат певицы Любови Успенской Елена Сенина заявила, что ее клиентка осталась довольна решением суда о взыскании с Филиппа Киркорова 90 тысяч рублей за то, что тот назвал ее «попрошайкой». Об этом юрист рассказала в интервью «Газете.Ru».

По словам адвоката, иск был принципиальным вопросом для Успенской.

«Мы очень довольны вынесенным решением. Сведения, распространенные Филиппом Киркоровым, признаны порочащими. Для нас было принципиальным вопросом, чтобы компенсация была выше», — заявила Сенина.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров рассказал о состоянии своего тяжело больного отца.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц принял решение по ударам ВСУ вглубь России

      На Украине прямым попаданием поразили цех по сборке БПЛА

      Военкор раскрыл детали расследования гибели Гудвина и Эрнеста

      В России нашли остатки существовавшего 184 миллиона лет назад дерева

      Президент Чехии призвал Украину быть более реалистичной

      Женщинам раскрыли самые губительные для либидо привычки

      Треть россиян осталась без отпуска этим летом. Что делать тем, кто не успел отдохнуть?

      В Нижнем Тагиле установили памятник сантехнику

      Россиянка напала на сотрудницу полиции в ее кабинете и была приговорена к трем годам

      Российского газового гиганта захотели освободить от одного налога

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше