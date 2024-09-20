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19:11, 20 сентября 2024Культура

Киркоров рассказал о состоянии находящегося в реанимации отца

Филипп Киркоров рассказал, что его отец Бедрос все еще находится в реанимации

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Филипп Киркоров рассказал о состоянии здоровья своего отца Бедроса, который сейчас все еще находится в реанимации. Слова певца передает издание StarHit.

По словам артиста, 92-летний Бедрос находится в тяжелом состоянии, но сам он не теряет надежды на выздоровление папы.

«Было плохо, очень плохо, но гениальные врачи Боткинской больницы спасли ему жизнь. Он в реанимации, но мы надеемся, что он вернется в строй. Состояние тяжелое, но надеемся, что отпразднуем еще не один его день рождения», — признался Филипп.

Ранее сообщалось, что с Бедроса Киркорова взыскали долг по налогам.

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      Андрей Шеньшаков
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