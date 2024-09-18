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15:44, 18 сентября 2024Культура

С отца Киркорова взыскали долг по налогам

Суд Таганского района Москвы взыскал с Бедроса Киркорова долг по налогам

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Суд в Москве взыскал задолженность с народного артиста России Бедроса Киркорова, отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

«Мировой судья судебного участка Nº 373 Таганского района города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Бедроса Пилибоса недоимку по налогам», — говорится в сообщении. При этом размер недоимки по налогам не уточняется.

Ранее сообщалось, что Бедроса Киркорова выписали из больницы. Врачи назначили ему лекарственную терапию, рекомендовали больше гулять и не нервничать.

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      Варвара Кошечкина
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